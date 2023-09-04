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Данил Круговой: «Зенит» заслужил победу в матче с ЦСКА

Защитник сине-бело-голубых подвёл итоги дерби.
04 сентября 2023 18:02
автор: Матвей Макаренко

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал итог матча с ЦСКА. Встреча проходила в рамках седьмого тура РПЛ.

«После забитого мяча ЦСКА сел в оборону, у нас было много возможностей для того, чтобы отличиться. К сожалению, вчера мы смогли распечатать ворота только в самом конце игры. После этого уже начались разные потасовки, и времени уже не хватило. Мы сыграли хорошо в атаке, создали гораздо больше, чем наш соперник. Думаю, что «Зенит» заслужил победу в матче с ЦСКА», – приводит слова Кругового «Чемпионат».

После 7 туров ЦСКА занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками. «Зенит» идёт 4-м с 14 очками.

источник: Чемпионат.com
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