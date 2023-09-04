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Рамос назвал возвращение в «Севилью» своим долгом

Легенда вернётся в клуб спустя 18 лет.
04 сентября 2023 18:07
автор: Максим Скороходов

Чемпион мира Серхио Рамос прилетел в Андалусию для подписании контракта с «Севильей».

«Возвращение сюда было моим долгом перед отцом, дедушкой, фанатами «Севильи» и Антонио Пуэртой», - сказал 37-летний футболист на видео, опубликованном местным сайтом ABC.

Пуэрта - бывший футболист «Севильи», умерший в 2007 году из-за сердечного приступа, случившегося после одного из матчей клуба.

Серхио является воспитанником «Севильи» и возвращается в клуб спустя 18 лет. В 2005 году он перебрался в «Реал» за 27 миллионов евро и следующие 16 сезонов провёл в Мадриде. Со сливочными в общей сложности защитник выиграл 22 трофея, включая 4 Лиги чемпионов.

Последним клубом Рамоса стал «ПСЖ». Парижский этап карьеры принёс Серхио титулы чемпиона Франции и обладателя Суперкубка страны.

источник: Sevilja.abc
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