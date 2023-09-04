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Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих свободных агентов 

Первые два места заняли бывшие игроки «Манчестер Юнайтед». 
04 сентября 2023 18:18
автор: Глеб Шевяков

Стали известны самые дорогостоящие футболисты, которые в данный момент находятся в статусе свободных агентов. Рейтинг опубликовал авторитетный портал Transfermarkt.

Лидером данного списка стал экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа с ценником в 13 миллионов евро. Вторую строчку занял бывший одноклубник испанца и экс-полузащитник «Вест Хэма» Джесси Лингард. Его оценивают в восемь миллионов. Тройку замкнул колумбийский форвард Альфредо Морелос (6 млн), который ранее выступал за «Рейнджерс».

Давид де Хеа покинул «Манчестер Юнайтед» по завершении сезона-2022/2023 в связи с истечением контракта с «красными дьяволами». Он играл в составе манкунианцев на протяжении 12 лет.

источник: Transfermarkt
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