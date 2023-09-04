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Дмитрий Сенников: поведению Изидора оправданий нет

Изидор разозлил Сенникова.
04 сентября 2023 18:39
автор: Матвей Макаренко

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о футболисте «железнодорожнов» Вильсоне Изидоре. Француз не хочет возвращаться в команду.

«Меня удивляет такое поведение. У него же контракт. Футболист не должен так себя вести. Понятно, что могут быть какие-то конфликты: ты можешь быть недоволен тем, что не играешь. Но тебе за это платят деньги — ты должен отрабатывать контракт. Такому поведению оправданий нет», – приводит слова Сенникова «Чемпионат».

Изидор уехал в Европу перед закрытием трансферного окна без согласования с «Локомотивом». Игрок прошёл медосмотр в одном из клубов без согласования с «железнодорожниками». «Локомотив» в официальном заявлении отметил, что оставляет за собой право «решать отношения в правовом поле».

источник: Чемпионат.com
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