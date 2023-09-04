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«Севилья» объявила о возвращении Серхио Рамоса спустя 18 лет 

В июле испанец покинул «ПСЖ» на правах свободного агента.
«Севилья» объявила о возвращении Серхио Рамоса спустя 18 лет 
04 сентября 2023 18:44
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Севилья»

Бывший защитник «Реала» и «ПСЖ» Серхио Рамос вернулся в родную «Севилью» спустя 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Как утверждает источник, 37-летний футболист заключил трудовое соглашение с испанским клубом на один год. Он покинул стан «нервионцев» в 2005 году, перейдя в мадридскую команду.

По окончании сезона-2022/2023 у Рамоса истёк контракт с «ПСЖ» за который игрок выступал на протяжении двух лет. Всего за парижский клуб он сыграл 58 матчей, отличился шестью забитыми мячами и отдал одну результативную передачу.

источник: ФК «Севилья»
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