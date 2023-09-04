Кейта Бальде прокомментировал свой переход из «Спартака» в «Эспаньол»

Сенегальский нападающий Кейта Бальде высказался о своём уходе из «Спартака». Он был арендован «Эспаньолом».

«Переговоры никогда не бывают лёгкими. Мы начали разговаривать с «Эспаньолом» полторы недели назад, стороны были заинтересованы, и это было сделано. Если бы я не приехал сюда, я бы остался в России. Находиться во втором дивизионе – это самое малое. Место «Эспаньола» — в первом дивизионе, это временно», – приводит слова Бальде Mundo Deportivo.

Вечером 1 сентября «Эспаньол» объявил о переходе Бальде из «Спартака» на правах аренды с возможностью выкупа. Московский клуб в тот же день подтвердил переход своего футболиста в испанскую команду.