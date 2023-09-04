ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Кейта Бальде прокомментировал свой переход из «Спартака» в «Эспаньол»

Это аренда с правом выкупа.
04 сентября 2023 18:45
автор: Матвей Макаренко

Сенегальский нападающий Кейта Бальде высказался о своём уходе из «Спартака». Он был арендован «Эспаньолом».

«Переговоры никогда не бывают лёгкими. Мы начали разговаривать с «Эспаньолом» полторы недели назад, стороны были заинтересованы, и это было сделано. Если бы я не приехал сюда, я бы остался в России. Находиться во втором дивизионе – это самое малое. Место «Эспаньола» — в первом дивизионе, это временно», – приводит слова Бальде Mundo Deportivo.

Вечером 1 сентября «Эспаньол» объявил о переходе Бальде из «Спартака» на правах аренды с возможностью выкупа. Московский клуб в тот же день подтвердил переход своего футболиста в испанскую команду.

источник: El Mundo Deportivo
«Севилья» объявила о возвращении Серхио Рамоса спустя 18 лет 
«Севилья» объявила о возвращении Серхио Рамоса спустя 18 лет 
В июле испанец покинул «ПСЖ» на правах свободного агента.
04.09.2023 18:44
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дмитрий Сенников: поведению Изидора оправданий нет
Изидор разозлил Сенникова.
04.09.2023 18:39
Футбол
автор: Матвей Макаренко
Александр Головин признан лучшим игроком матча «Монако» – «Ланс»
По версии болельщиков.
04.09.2023 18:29
Футбол
автор: Матвей Макаренко
Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих свободных агентов 
Первые два места заняли бывшие игроки «Манчестер Юнайтед». 
04.09.2023 18:18
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Финальный турнир фестиваля ДФЛ «Большие звезды светят малым» стартовал в Краснодарском крае
Финальный турнир фестиваля ДФЛ «Большие звезды светят малым» стартовал в Краснодарском крае
Участникам финального турнира вручили футболки от Алексея и Антона Миранчуков.
04.09.2023 18:18
Футбол
автор: Александр Кожевников
Рамос назвал возвращение в «Севилью» своим долгом
Легенда вернётся в клуб спустя 18 лет.
04.09.2023 18:07
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.