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Геннадий Орлов высказался о возможном сенсационном трансфере «Зенита» 

Ранее председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев сообщил, что клуб готовится объявить о переходе универсального игрока.
04 сентября 2023 19:01
автор: Глеб Шевяков

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на заявление председателя правления «Зенита» Александра Медведева о скором сенсационном трансфере питерского клуба.

«Не хватает «Зениту» нападающих. Сегодня Александр Иванович Медведев заявил, что клуб готовится объявить сенсацию через пару-тройку дней. Я первый раз такое слышу от него. Ну посмотрим, кого приобретут. Сейчас нет смысла гадать. Судя по выданным характеристикам, это, скорее всего, Мбаппе (смеётся). Но, думаю, вряд ли Мбаппе сюда приедет. В Европе окно закрыто – значит, это человек не из Европы. Азар? Он немолодой уже, а речь шла о молодом», — сказал 78-летний журналист в эфире «Радио Зенит».

В прошедшее межсезонье «Зенит» продал бразильского нападающего Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро. В настоящий момент петербуржцы занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков после семи сыгранных матчей.

источник: Радио «Зенит»
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