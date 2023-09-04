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Гол Окоронкво принёс тульскому «Арсеналу» победу над «Тюменью» в матче Первой лиги

Команды провели встречу на стадионе «Геолог».
04 сентября 2023 19:12
автор: Глеб Шевяков

Футболисты тульского «Арсенала» на выезде оказались сильнее «Тюмени» в матче 8-го тура Первой лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

За «канониров» забитыми мячами отметились Кирилл Большаков (26-я минута) и Джонатан Окоронкво (40). Хозяева поля ответили голом Евгения Татаринова на 58-й минуте.

Таким образом, «Арсенал» набирает десять очков и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги. «Тюмень» находится на четвёртой позиции, имея в своём активе 13 баллов.

11 сентября тульская команда дома сыграет против «Химок». Клуб из Тюмени днём ранее отправится в гости к «Алании».

Первая лига.

8-й тур.

«Тюмень» – «Арсенал» (Тула) – 1:2 (0:2)

Голы: Татаринов, 58 – Большаков, 26. Окоронкво, 40.

источник: «Советский спорт»
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