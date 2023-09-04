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Геннадий Орлов: «Спартаку» надо менять ведущих игроков

В прошлом туре команда из Москвы проиграла «Краснодару».
04 сентября 2023 19:22
автор: Матвей Макаренко

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре «Спартака». Прошлый матч красно-белые проиграли.

«Промес в последнем матче пропадал из игры у «Спартака». То есть нет связок у них на футбольном поле. И я давно говорил: что Джикия, что Зобнин – лидеры команды по зарплатной ведомости, они долго в клубе, но по игре это не лидеры. Они не тянут, не везут «Спартак» вперёд во время матчей. Посмотрите на всё, что они делают. Надо кардинально менять ведущих игроков в команде», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

В прошлом матче «Спартак» уступил «Краснодару» на выезде со счётом 0:2. После семи туров РПЛ красно-белые идут на девятом месте, заработав 10 очков.

источник: Радио «Зенит»
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