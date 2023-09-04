Бывший защитник ЦСКА недоволен результатами команды

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв оценил выступление клуба в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

- Конечно, я не очень доволен стартом сезона, 11 очков — это всё-таки маловато. Но, я думаю, что после международной паузы ситуация выправится, будут сделаны выводы. Работать надо, бегать. И обязательно играть вперед. Сейчас в лидерах команды, которые играют вперед: «Краснодар», «Крылья Советов», «Динамо», - приводит «Газета.ru» слова Пономарёва.

11 очков позволяют ЦСКА располагаться на 11-м месте в турнирной таблице. У лидера - «Краснодара» - 17 очков. «Крылья Советов» и «Динамо» набрали по 14.

В следующем туре армейцы примут 16 сентября на своём поле клуб из Самары.