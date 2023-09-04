Булыкин прокомментировал празднование Фернандесом гола в ворота ЦСКА

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал празднование защитником «Зенита» Марио Фернандесом гола в ворота ЦСКА в матче седьмого тура Российской Пемьер-лиги.

«На самом деле тут нет однозначного ответа, каждый решает для себя, как праздновать и что делать, и уже тот вариант, что он перешел из своего родного клуба в «Зенит», это наложило большой отпечаток. Праздновать или нет, уже никому не интересно. У меня была такая же ситуация, когда я перешел из «Тен Хага» в «Аякс». А это были злейшие враги, и я перешел из одного клуба в другой, но за счет того, что я помог одному клубу и хорошо играл в другом, мне простили все. Радовался я или нет, это уже никого не интересовало. Смысл в том, чтобы приносить пользу одной и второй команде, и тогда тебе все простят», — цитирует Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Фернандес играл в составе ЦСКА с 2012 по 2022 года. В июле 2023 года он заключил соглашение с питерской командой.

По итогам семи проведённых матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА располагается на седьмой позиции, имея в своём активе 11 очков.