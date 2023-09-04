Игрок «Пари НН» Живоглядов назвал главное достоинство Сергея Юрана 

Фланговый защитник «Пари НН» Дмитрий Живоглядов объяснил, в чём заключается крутость главного тренера клуба Сергея Юрана.

«Харизма, это главное. Если брать футбольные знания — он сам играл на высоком уровне, эти моменты Сергей Николаевич нам и передает. Остается только выполнять его установки. Будем это хорошо делать — будет результат», — приводит слова Живоглядова «Матч ТВ».

Юран был назначен на должность главного тренера «Пари НН» в апреле 2023 года. По итогам семи туров РПЛ-2023/2024 его подопечные занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав десять очков.