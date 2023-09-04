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Дуглас Сантос: Фернандес провёл выдающийся матч против ЦСКА

Он играл против бывшей команды.
04 сентября 2023 19:45
автор: Матвей Макаренко

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался об игре одноклубника Марио Фернандесе против ЦСКА. Матч 7-го тура РПЛ закончился со счётом 1:1.

«Фернандес провел выдающийся матч против ЦСКА. Сверху болельщики обливали его грязью, но Фернандес — великий футболист. Он провел много лет в России, выиграл множество титулов», – приводит слова Сантоса Metaratings.

Фернандес перешел в «Зенит» из бразильского «Интернасьонала» в июле 2023 года. До этого, в России, Марио на протяжении 10 лет защищал цвета ЦСКА (с 2012 по 2022 годы).

источник: Metaratings.ru
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