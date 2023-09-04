Тарханов: многие команды могут доставить проблемы «Зениту»

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал ничью в матче между красно-синими и «Зенитом» в 7-м туре РПЛ (1:1).

«В этом году многие команды могут доставить проблемы «Зениту». Ничья с ЦСКА и поражение в игре с «Динамо» — это уже потеря очков на старте чемпионата», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Тарханова.

По итогам семи проведённых матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА располагается на седьмой позиции, имея в своём активе 11 очков.