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Общее собрание РПЛ приняло решение поменять кругами матчи «Сочи» и «Спартака»

Причиной стало качество поля на сочинском стадионе «Фишт».
04 сентября 2023 19:50
автор: Глеб Шевяков

Общее собрание Российской Премьер‑Лиги приняло решение поменять кругами очные матчи «Сочи» и «Спартака» в связи с неудовлетворительным состоянием газона на арене «Фишт». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Как утверждает источник, документ с данным вердиктом был отправлен в РФС на утверждение.

Ранее комиссия РПЛ рекомендовала прекратить проведения игр на стадионе «Фишт» сроком на один месяц по итогам анализирования качества поля на арене в Сочи.

После семи сыгранных матчей «Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков. «Спартак» идёт на девятой строчке с десятью очками.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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