Общее собрание РПЛ приняло решение поменять кругами матчи «Сочи» и «Спартака»

Общее собрание Российской Премьер‑Лиги приняло решение поменять кругами очные матчи «Сочи» и «Спартака» в связи с неудовлетворительным состоянием газона на арене «Фишт». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Как утверждает источник, документ с данным вердиктом был отправлен в РФС на утверждение.

Ранее комиссия РПЛ рекомендовала прекратить проведения игр на стадионе «Фишт» сроком на один месяц по итогам анализирования качества поля на арене в Сочи.

После семи сыгранных матчей «Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков. «Спартак» идёт на девятой строчке с десятью очками.