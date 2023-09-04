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Ловчев не считает, что Карпин ориентировал на сборную, а не на «Ростов»

Ростовчане неудачно начали сезон.
04 сентября 2023 20:00
автор: Элина Бурина

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев рассказал корреспонденту «Советского спорта», что он думает о выступлении «Ростова» на старте сезона РПЛ и отметил, что проблема команды не в работе Валерия Карпина в сборной страны.

«Можно ли сказать, что Карпин сейчас ориентирован больше на сборную, из-за чего ростовчане скатываются вниз? Нет, нельзя. Не надо на это ссылаться даже. Если ты взялся за одно и за другое, значит, ты должен тянуть этот воз. И не Карпин виноват в том, что «Ростов» так неудачно играет в последнее время, потому что эту команду надо было укреплять. Он из неё выжал всё в прошлом году. А это были все средненькие игроки», - сказал Ловчев в беседе с корремпондентом «Советского спорта».

«Ростов» после семи туров РПЛ располагается на 11-й строчке, имея в своём активе семь очков.

источник: «Советский спорт»
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