Экс-голкипер ЦСКА Новиков объяснил, почему «Зенит» не смог обыграть армейцев

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков оценил прошедший матч 7-го тура чемпионата России РПЛ против «Зенита» (1:1).

«ЦСКА хорошо настроился на «Зенит», и это дало свои плоды. Нужно на каждый матч так настраиваться и тогда команда будет выше в турнирной таблице. Оборона ЦСКА выбрала правильную тактику против южноамериканцев «Зенита» – не давала им развернуться», – приводит слова Новикова «РБ-Спорт».

По итогам семи проведенных матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА располагается на седьмой позиции, имея в своем активе 11 очков.