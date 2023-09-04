ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Экс-голкипер ЦСКА Новиков объяснил, почему «Зенит» не смог обыграть армейцев

Центральный матч 7-го тура завершился вничью со счетом 1:1
04 сентября 2023 20:12
автор: Александр Бойченко

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков оценил прошедший матч 7-го тура чемпионата России РПЛ против «Зенита» (1:1).

«ЦСКА хорошо настроился на «Зенит», и это дало свои плоды. Нужно на каждый матч так настраиваться и тогда команда будет выше в турнирной таблице. Оборона ЦСКА выбрала правильную тактику против южноамериканцев «Зенита» – не давала им развернуться», – приводит слова Новикова «РБ-Спорт».

По итогам семи проведенных матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА располагается на седьмой позиции, имея в своем активе 11 очков.

источник: «РБ-Спорт»
«От него нужно просто отстать». Ловчев – о возможной отставке Абаскаля из «Спартака» 
Красно-белые не могут одержать победу в РПЛ на протяжении четырёх матчей. 
04.09.2023 20:20
Футбол
автор: Элина Бурина
Ловчев не считает, что Карпин ориентировал на сборную, а не на «Ростов»
Ростовчане неудачно начали сезон.
04.09.2023 20:00
Футбол
автор: Элина Бурина
Ловчев считает, что «Спартак» и «Краснодар» играли в равный футбол
«Быки» одолели соперников со счётом 2:0.
04.09.2023 19:52
Футбол
автор: Элина Бурина
Общее собрание РПЛ приняло решение поменять кругами матчи «Сочи» и «Спартака»
Причиной стало качество поля на сочинском стадионе «Фишт».
04.09.2023 19:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тарханов: многие команды могут доставить проблемы «Зениту»
«Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице.
04.09.2023 19:49
Футбол
автор: Александр Кожевников
Дуглас Сантос: Фернандес провёл выдающийся матч против ЦСКА
Он играл против бывшей команды.
04.09.2023 19:45
Футбол
автор: Матвей Макаренко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.