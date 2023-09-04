Футбольный эксперт и бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев выразил своё мнение по поводу возможного ухода Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского клуба.

В субботу, 2 сентября, столичная команда потерпела поражение от «Краснодара» (0:2) в рамках 7-го тура РПЛ. Подопечные испанского специалиста имеют четырёхматчевую серию без побед в чемпионате России.

«От Абаскаля нужно просто отстать. Тренер у них молодой, который ещё нигде по большому счёту не работал. Он тоже должен чему-то учиться. Тут надо смотреть на то, что в конце концов-то он атаку как-то наладил же, и она играет сейчас даже более-менее симпатично. Много забивают, много создают моментов. Здесь надо давать время, чтобы человек наошибался где-то. Только после того, как пройдёт год, мы увидим, что изменилось в «Спартаке». В конце концов, перед началом сезона защиту ему не купили. И это не вина тренера. Да, все на Абаскаля набросились: «Давайте его гнать». Я не считаю так», – заявил Ловчев в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

После семи проведённых матчей «Спартак» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ с десятью очками в активе.

«Футбол остался где-то в Англии, Германии». Обзор 7-го тура РПЛ от Евгения Ловчева