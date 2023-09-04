Марокканский нападающий Маухуб отказался переходить в «Динамо»

Хасан Имуссатен, агент марокканского нападающего клуба «ФЮС Рабат» Эль Мехди Маухуба, оценил его шансы перейти в «Динамо» в это трансферное окно.

- «Динамо» заинтересовано в Маухубе? Было много интереса, но мы выбрали другой клуб, - приводит «Чемпионат» слова агента.

За «ФЮС Рабат» 20-летний форвард провел 37 матчей и забил четыре гола, также он находился в аренде в «Жюнессе», где стал автором семи мячей в 12 играх.

Трансферная стоимость Мухуба оценивается в 375 тысяч евро.