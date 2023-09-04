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Марокканский нападающий Маухуб отказался переходить в «Динамо»

Бело-голубым придется искать другое усиление атаки.
Марокканский нападающий Маухуб отказался переходить в «Динамо»
04 сентября 2023 20:31
автор: Максим Скороходов
автор фото: соцсети Эль Мехди Маухуба

Хасан Имуссатен, агент марокканского нападающего клуба «ФЮС Рабат» Эль Мехди Маухуба, оценил его шансы перейти в «Динамо» в это трансферное окно.

- «Динамо» заинтересовано в Маухубе? Было много интереса, но мы выбрали другой клуб, - приводит «Чемпионат» слова агента.

За «ФЮС Рабат» 20-летний форвард провел 37 матчей и забил четыре гола, также он находился в аренде в «Жюнессе», где стал автором семи мячей в 12 играх.

Трансферная стоимость Мухуба оценивается в 375 тысяч евро.

источник: Чемпионат.com
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