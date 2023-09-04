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Ловчев оценил поведение Марио Фернандеса в матче с ЦСКА 

Бразилец отпраздновал гол «Зенита» в ворота своей бывшей команды уже будучи заменённым. 
04 сентября 2023 20:35
автор: Элина Бурина

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал поступок защитника «Зенита» Марио Фернандеса во время матча 7-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1).

Питерцам удалось отыграться в концовке второго тайма. 32-летний футболист к этому моменту уже был заменён, однако прибежал к своим одноклубниками со скамейки запасных, чтобы отметить забитый мяч Дугласа Сантоса.

«Это нормальная вещь. Давайте говорить так: иногда люди из одной команды переходят в другую. И они стараются не радоваться голу, который забьют клубу, за который раньше играли. Это при том условии, что у тебя нормальные отношения с той командой. Но когда Фернандес вышел играть против ЦСКА, его все и вся освистывали. За что? Только за то, что он хотел перейти туда, ЦСКА не сработало и ничего не сделало. Если бы они хотели, они вернули бы этого игрока. А они не стали этого делать. На то, как вели себя зрители по отношению к нему, он и ответил. Поэтому здесь ничего страшного не происходит. Как к нему зрители относились в этой игре – освистывали каждый раз, когда он получал мяч – так и они получили такое празднование и такую радость Фернандеса за свой гол: «Коли вы так ко мне относитесь, я буду также к вам относиться», – заявил Ловчев в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

Фернандес на протяжении десяти лет выступал в составе ЦСКА (2012-2022). Летом прошлого года он приостановил карьеру, однако позже вернулся в профессиональный футбол и в прошедшее межсезонье подписал контракт с «Зенитом». С тех пор за команду Сергея Семака он провёл девять матчей и не отметился результативными действиями.

источник: «Советский спорт»
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