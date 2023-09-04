Защитник «Тоттенхэма» Санчес, которым интересовался «Спартак», перейдёт в «Галатасарай»

«Галатасарай» в ближайшее время подпишет защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что в услугах колумбийского игрока был заинтересован московский «Спартак».

По информации источника, «львы» заплатят за 27-летнего футболиста около 15 миллионов евро, не учитывая бонусные выплаты. Сообщается, что стороны заключат контракт на четыре года.

Санчес выступает в составе «Тоттенхэма» с августа 2017 года. В текущем сезоне он провёл за «шпор» два матча и не отметился результативными действиями.