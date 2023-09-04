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Защитник «Тоттенхэма» Санчес, которым интересовался «Спартак», перейдёт в «Галатасарай»

Колумбиец обойдётся турецкому клубу в 15 миллионов евро.
Защитник «Тоттенхэма» Санчес, которым интересовался «Спартак», перейдёт в «Галатасарай»
04 сентября 2023 20:46
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

«Галатасарай» в ближайшее время подпишет защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что в услугах колумбийского игрока был заинтересован московский «Спартак».

По информации источника, «львы» заплатят за 27-летнего футболиста около 15 миллионов евро, не учитывая бонусные выплаты. Сообщается, что стороны заключат контракт на четыре года.

Санчес выступает в составе «Тоттенхэма» с августа 2017 года. В текущем сезоне он провёл за «шпор» два матча и не отметился результативными действиями.

источник: «Советский спорт»
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