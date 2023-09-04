Криштиану Роналду назвал себя величайшим бомбардиром всех времен

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, что считает себя лучшим бомбардиром всех времен.

На YouTube-шоу Роналду проверяли на детекторе лжи, и на вопрос о том, кого он считает лучшим бомбардиром в истории назвал себя.

— Кто-нибудь побьет твой рекорд по голам в течение твоей жизни?

— Нет.

— Ты величайший бомбардир всех времен?

— Да.

Ранее Роналду отличился в матче 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Хазма». Этот забитый мяч стал для 38-летнего португальца 850-м в карьере в официальных играх. Роналду является рекордсменом по этому показателю, у его ближайшего преследователя Лионеля Месси из «Интера Майами» 818 голов.