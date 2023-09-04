Александр Овечкин заявил, что всегда мечтал сыграть за футбольное «Динамо»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что всегда мечтал попробовать себя в роли футболиста московского «Динамо».

«Мой отец играл в футбол и у меня всегда была мечта сыграть за «Динамо». На матч «Динамо» – «Амкал» приехали все мои друзья, родные. Я даже играл под номером три, чтобы отцу было приятно увидеть, как игрок с фамилией «Овечкин» сыграл за первую команду», – сказал Овечкин на YouTube-канале «Это хоккей, брат!».

Матч против «Амкала» прошел в июне прошлого года. «Динамо» одержало уверенную победу со счетом 5:0, а Александр Овечкин отметился голом с передачи Федора Смолова.