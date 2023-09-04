Участие Адебайора, Абидаля и Куарежмы в матче памяти Цымбаларя остаётся под вопросом 

Российский футбольный союз не может гарантировать приезд Эммануэля Адебайора, Эрика Абидаля и Рикарду Куарежмы на матч Лиги легенд «Спартака» и сборной мира памяти Ильи Цымбаларя. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как утверждает источник, российская футбольная организация не имеет никаких документов, гарантирующих присутствие бывших известных иностранных футболистов на ретро-матче. Сообщается, что РФС не намерен идти на риски, потому что прилёт зарубежных игроков в Россию может обойтись в два миллиона рублей за каждого футболиста.

Очная встреча легенд «Спартака» и сборной Мира пройдёт в субботу, 9 сентября, в Москве.