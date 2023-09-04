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Участие Адебайора, Абидаля и Куарежмы в матче памяти Цымбаларя остаётся под вопросом 

У РФС нет документов, которые бы гарантировали выступление иностранцев в предстоящей игре.
04 сентября 2023 21:04
автор: Глеб Шевяков

Российский футбольный союз не может гарантировать приезд Эммануэля Адебайора, Эрика Абидаля и Рикарду Куарежмы на матч Лиги легенд «Спартака» и сборной мира памяти Ильи Цымбаларя. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как утверждает источник, российская футбольная организация не имеет никаких документов, гарантирующих присутствие бывших известных иностранных футболистов на ретро-матче. Сообщается, что РФС не намерен идти на риски, потому что прилёт зарубежных игроков в Россию может обойтись в два миллиона рублей за каждого футболиста.

Очная встреча легенд «Спартака» и сборной Мира пройдёт в субботу, 9 сентября, в Москве.

источник: «Спорт-Экспресс»
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