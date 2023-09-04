Эменике, Домингес, Ари сыграют за сборную мира против легенд «Спартака» в матче памяти Цымбаларя 

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин прокомментировал новость по поводу того, что Эрик Абидаль, Эммануэль Адебайор и Рикарду Куарежма могут не принять участие в матче памяти Ильи Цымбаларя.

«Приедут те, кто этому будет соответствовать. Уверен, те же Эменике, Короман, Домингес, Карадениз, Ари — как минимум не менее интересны нашим болельщикам. Эти игроки — часть истории нашего футбола. Как и тренеры, которые возглавят две команды — Романцев и Черчесов против Сёмина и Карреры. Это афиша!» — приводит слова Терешина «Спорт-Экспресс».

Очный матч легенд «Спартака» с национальной командой мира пройдёт в субботу, 9 сентября, в Москве. Встреча состоится в честь бывшего игрока московской команды Ильи Цымбаларя, который умер 28 декабря 2013 года.