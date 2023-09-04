ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Денис Угаров: не вижу проблем, что Акинфеев отвернулся от Фернандеса

Спортсмены холодно отреагировали друг на друга.
04 сентября 2023 21:43
автор: Александр Кожевников

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался о фотографии, на которой Игорь Акинфеев холодно отреагировал на бывшего одноклубника Марио Фернандеса.

«Дело не в том, как он подал руку, главное подал. Почему Дзюба не подал Семаку руку? Семак хотел подать руку Дзюбе. Уровень Семака выше, чем Дзюбы. Не хочется его оскорблять, но это просто неуважение к человеку, с которым он работал. Здесь тоже самое. Акинфеев подал Фернандесу руку, потому что они много вместе работали, много играли. Поэтому, я считаю, нужно уважать человека. Он мог ему не подавать, но совершил достойный поступок. А отвернулся, повернулся, это уже другой вопрос. Не вижу никаких проблем», — приводит «Спорт День за Днем» слова Угарова.

Напомним, с 2012 по 2022 год Акинфеев и Фернандес выступали за одну команду – ЦСКА. Долгое время они играли вместе в сборной России, в том числе и на знаковом для российского футбола ЧМ-2018, по итогам которого стали национальными героями.

По итогам семи проведённых матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА располагается на седьмой позиции, имея в своём активе 11 очков.

источник: «Спорт день за днем»
Эменике, Домингес, Ари сыграют за сборную мира против легенд «Спартака» в матче памяти Цымбаларя 
Руководить иностранными игроками будет экс-наставник красно-белых Массимо Каррера. 
04.09.2023 21:17
Футбол
автор: Глеб Шевяков
РПЛ объявила о переносе матча «Сочи» - «Спартак» в Москву
Команды поменяются кругами.
04.09.2023 21:09
Футбол
автор: Александр Бойченко
Участие Адебайора, Абидаля и Куарежмы в матче памяти Цымбаларя остаётся под вопросом 
У РФС нет документов, которые бы гарантировали выступление иностранцев в предстоящей игре.
04.09.2023 21:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Александр Овечкин заявил, что всегда мечтал сыграть за футбольное «Динамо»
В июне прошлого года россиянин дебютировал за бело-голубых.
04.09.2023 21:03
Футбол
автор: Александр Бойченко
Криштиану Роналду назвал себя величайшим бомбардиром всех времен
Криштиану не стал скромничать.
04.09.2023 20:57
Футбол
автор: Александр Кожевников
Защитник «Тоттенхэма» Санчес, которым интересовался «Спартак», перейдёт в «Галатасарай»
Защитник «Тоттенхэма» Санчес, которым интересовался «Спартак», перейдёт в «Галатасарай»
Колумбиец обойдётся турецкому клубу в 15 миллионов евро.
04.09.2023 20:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.