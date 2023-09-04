Денис Угаров: не вижу проблем, что Акинфеев отвернулся от Фернандеса

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался о фотографии, на которой Игорь Акинфеев холодно отреагировал на бывшего одноклубника Марио Фернандеса.

«Дело не в том, как он подал руку, главное подал. Почему Дзюба не подал Семаку руку? Семак хотел подать руку Дзюбе. Уровень Семака выше, чем Дзюбы. Не хочется его оскорблять, но это просто неуважение к человеку, с которым он работал. Здесь тоже самое. Акинфеев подал Фернандесу руку, потому что они много вместе работали, много играли. Поэтому, я считаю, нужно уважать человека. Он мог ему не подавать, но совершил достойный поступок. А отвернулся, повернулся, это уже другой вопрос. Не вижу никаких проблем», — приводит «Спорт День за Днем» слова Угарова.

Напомним, с 2012 по 2022 год Акинфеев и Фернандес выступали за одну команду – ЦСКА. Долгое время они играли вместе в сборной России, в том числе и на знаковом для российского футбола ЧМ-2018, по итогам которого стали национальными героями.

По итогам семи проведённых матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА располагается на седьмой позиции, имея в своём активе 11 очков.