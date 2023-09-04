Прудников: если 2DROTS выиграют Кубок России, командам РПЛ надо разогнать своих игроков

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников отреагировал на слова президента 2DROTS Никиты Панасюка, назвавшего свой клуб народной командой.

«В моем понимании это как небо и земля. Серьезно к этому отнестись невозможно. Медийные лиги делают шоу, и каждый там говорит что хочет. Даже если и постараться рассмотреть это со всей серьезностью и считать, что 2DROTS могут что-то говорить на данный момент, пока ими сделано крайне мало. Если они выиграют Кубок России по футболу, то всей нашей первой верхней десятке команд в РПЛ надо будет собраться и разогнать всех своих игроков. Говоря более серьезно, это, безусловно, успех для такой команды, как 2DROTS, но говорить еще слишком рано: больших свершений ими еще не сделано», — цитирует Прудникова RT.

На стадии 1/32 финала 2DROTS переиграли «Динамо» Киров. Окончательный счёт матча – 2:0. На 39-й минуте игры первый гол забил полузащитник Станислав Манаев, а удвоил преимущество Годфред Клуцей на 64-й минуте.