ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Прудников: если 2DROTS выиграют Кубок России, командам РПЛ надо разогнать своих игроков

Экс-футболист жёстко прошёлся по командам РПЛ.
04 сентября 2023 21:57
автор: Александр Кожевников

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников отреагировал на слова президента 2DROTS Никиты Панасюка, назвавшего свой клуб народной командой.

«В моем понимании это как небо и земля. Серьезно к этому отнестись невозможно. Медийные лиги делают шоу, и каждый там говорит что хочет. Даже если и постараться рассмотреть это со всей серьезностью и считать, что 2DROTS могут что-то говорить на данный момент, пока ими сделано крайне мало. Если они выиграют Кубок России по футболу, то всей нашей первой верхней десятке команд в РПЛ надо будет собраться и разогнать всех своих игроков. Говоря более серьезно, это, безусловно, успех для такой команды, как 2DROTS, но говорить еще слишком рано: больших свершений ими еще не сделано», — цитирует Прудникова RT.

На стадии 1/32 финала 2DROTS переиграли «Динамо» Киров. Окончательный счёт матча – 2:0. На 39-й минуте игры первый гол забил полузащитник Станислав Манаев, а удвоил преимущество Годфред Клуцей на 64-й минуте.

источник: «RT на русском»
Кержаков – о потасовке в игре с ЦСКА: «Заболотный оттоптал пару моих пальцев»
Дерби двух столиц завершилось со счетом 1:1.
04.09.2023 22:55
Футбол
автор: Александр Бойченко
Российский хавбек Мирзов прошёл медосмотр для перехода в «Нефтчи» 
Минувшим летом игрок покинул «Химки» в связи с истечением контракта.
04.09.2023 22:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Макс Холлоуэй намерен в четвертый раз подраться с Алексом Волкановски
Ранее американец трижды уступил оппоненту.
04.09.2023 22:24
Футбол
автор: Александр Бойченко
Новичок ЦСКА Давила назвал РПЛ одной из самых сильных лиг
Чилиец перебрался в стан армейцев в летнее трансферное окно.
04.09.2023 22:15
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Торпедо» потерпело поражение от «Родины» в матче 8-го тура Первой лиги 
Столичное дерби прошло на стадионе «Сапсан-Арена».
04.09.2023 22:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Денис Угаров: не вижу проблем, что Акинфеев отвернулся от Фернандеса
Спортсмены холодно отреагировали друг на друга.
04.09.2023 21:43
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.