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«Торпедо» потерпело поражение от «Родины» в матче 8-го тура Первой лиги 

Столичное дерби прошло на стадионе «Сапсан-Арена».
04 сентября 2023 22:09
автор: Глеб Шевяков

Завершился матч 8-го тура Первой лиги, в котором «Родина» встречалась с «Торпедо».

Очная встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Дмитрия Парфёнова.

За команду победителей забитыми мячами отметились Иван Тимошенко (3-я минута) и Амур Калмыков (78).

Таким образом, «Родина» набирает 12 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги. «Торпедо» находится на 11-й строчке, имея в своём активе 11 баллов.

Первая лига.

8-й тур.

«Родина» – «Торпедо» – 2:0 (1:0)

Голы: Тимошенко, 3. Калмыков, 78.

источник: «Советский спорт»
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