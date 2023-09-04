«Торпедо» потерпело поражение от «Родины» в матче 8-го тура Первой лиги 

Завершился матч 8-го тура Первой лиги, в котором «Родина» встречалась с «Торпедо».

Очная встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Дмитрия Парфёнова.

За команду победителей забитыми мячами отметились Иван Тимошенко (3-я минута) и Амур Калмыков (78).

Таким образом, «Родина» набирает 12 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги. «Торпедо» находится на 11-й строчке, имея в своём активе 11 баллов.

Первая лига.

8-й тур.

«Родина» – «Торпедо» – 2:0 (1:0)

Голы: Тимошенко, 3. Калмыков, 78.