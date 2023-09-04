Новичок ЦСКА Давила назвал РПЛ одной из самых сильных лиг

Чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила высказался об уровне Российской Премьер-лиги (РПЛ).

«РПЛ — очень интенсивная лига. Много бега, мощи, силовой борьбы. Достаточное количество контактов.

В целом, РПЛ — одна из самых сильных и интенсивных лиг, в которых я играл», — сказал Давила Sport24.

Напомним, Давила перешел в ЦСКА из мексиканского «Леона» за 5 миллионов евро, подписав контракт на 4 года.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард три матча за армейцев, однако пока не смог отметиться результативными действиями.