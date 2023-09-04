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Макс Холлоуэй намерен в четвертый раз подраться с Алексом Волкановски

Ранее американец трижды уступил оппоненту.
04 сентября 2023 22:24
автор: Александр Бойченко

Американский боец UFC Макс Холлоуэй объявил о планах вновь подраться за титул в полулегковой весовой категории против австралийца Алекса Волкановски.

«Для меня здорово вернуться в погоню за поясом. Надеюсь, поясом будет владеть Волкановски. Наш четвертый бой был бы потрясающим. Если болельщики хотят увидеть эту битву, пусть дадут знать руководству UFC. Эта организация известна тем, что сводит в октагоне лучших парней», — заявил Холлоуэй на своем Youtube-канале.

Добавим, в своем последнем поединке Холлоуэй (25-7) нокаутировал «Корейского зомби» Чена Сона Джона (17-8) в конце августа.

Ранее Холлоуэй трижды выходил в октагон против Волкановски. Все попытки оказались неудачными. Последний бой между оппонентами состоялся в июле 2022 года на турнире UFC 276 в Лас-Вегасе (США). «Волк» одержал победу единогласным решением судей.

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