Кержаков – о потасовке в игре с ЦСКА: «Заболотный оттоптал пару моих пальцев»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о массовой стычке в конце матча 7-го тура чемпионата России с московским ЦСКА (1:1).

– В конце игры страсти горели, как костры рябин. Что случилось? Никто не пострадал?

– Пара моих пальцев пострадали, пока держал Заболотного.

– Он их кусал?

– Ха! На ногах! Оттоптал. Там ребята из ЦСКА просили пенальти. Но там был чистый подкат. А почему началась заваруха, я так и не понял. Наверное, начало нужно искать в моменте с нашим голом», – приводит слова Заболотного Sport24.

По итогам семи проведенных матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА располагается на седьмой позиции, имея в своем активе 11 очков.