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Кержаков – о потасовке в игре с ЦСКА: «Заболотный оттоптал пару моих пальцев»

Дерби двух столиц завершилось со счетом 1:1.
04 сентября 2023 22:55
автор: Александр Бойченко

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о массовой стычке в конце матча 7-го тура чемпионата России с московским ЦСКА (1:1).

– В конце игры страсти горели, как костры рябин. Что случилось? Никто не пострадал?

– Пара моих пальцев пострадали, пока держал Заболотного.

– Он их кусал?

– Ха! На ногах! Оттоптал. Там ребята из ЦСКА просили пенальти. Но там был чистый подкат. А почему началась заваруха, я так и не понял. Наверное, начало нужно искать в моменте с нашим голом», – приводит слова Заболотного Sport24.

По итогам семи проведенных матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА располагается на седьмой позиции, имея в своем активе 11 очков.

источник: Sport24
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