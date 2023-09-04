Акинфеев отдал арбитру Кукуяну награду за звание лучшего игрока матча ЦСКА - «Зенит»

Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отдал награду за звание лучшего игрока матче 7-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1) главному судье встречи Павлу Кукуяну, сообщает Иван Карпов.

Инсайдер утверждает, что дело в спорном эпизоде, когда Кукуян принял решение назначить угловой, а его помощник показал удар от ворот, впоследствии произошла серия аналогичных стандартов, в последним из которых «Зенит» сравнял счет.

Возможно, именно из-за данного эпизода после гола произошла потасовка между футболистами.

В данный момент ЦСКА располагается на 7-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 11 очков. «Зенит» идёт на второй позиции с 14 очками.