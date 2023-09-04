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Игрок «Краснодара» Кривцов отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны европейских клубов 

Ранее сообщалось, что «быки» отказались продавать хавбека в неназванную команду из Европы.
04 сентября 2023 23:51
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался на тему того, что к нему проявляют интерес европейские клубы.

Ранее появилась информация, что чёрно-зелёные ответили отказом на предложение европейской команды по трансферу 21-летнего футболиста.

«Впервые об этом слышу, если честно. Ко мне никто не обращался, думаю, и в клуб тоже. У меня контракт до 2026 года. Не вижу смысла в этих разговорах», – приводит слова Кривцова «РБ Спорт».

Кривцов присоединился к «Краснодару» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне за команду Владимира Ивича он сыграл десять матчей и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 2,8 миллионов евро.

источник: «РБ-Спорт»
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