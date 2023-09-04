Игрок «Краснодара» Кривцов отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны европейских клубов 

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался на тему того, что к нему проявляют интерес европейские клубы.

Ранее появилась информация, что чёрно-зелёные ответили отказом на предложение европейской команды по трансферу 21-летнего футболиста.

«Впервые об этом слышу, если честно. Ко мне никто не обращался, думаю, и в клуб тоже. У меня контракт до 2026 года. Не вижу смысла в этих разговорах», – приводит слова Кривцова «РБ Спорт».

Кривцов присоединился к «Краснодару» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне за команду Владимира Ивича он сыграл десять матчей и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 2,8 миллионов евро.