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Футболистов «Краснодара» мотивировали словами Заремы Салиховой перед игрой со «Спартаком»

Получилось как нельзя лучше.
05 сентября 2023 00:02
автор: Максим Скороходов

Футболистам «Краснодара» перед матчем 7-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0) показывали слова Заремы Салиховой, супруги бывшего президента красно-белых Леонида Федуна, сообщает «Спорт-Экспресс».

Зарема через прессу заявляла, что «Спартак» «не заметит» «Краснодар».

«Краснодар» после победы над соперником набрал 17 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» остаётся на восьмом месте с десятью очками.

16 сентября краснодарский клуб сыграет на выезде против «Ахмата». Подопечные Гильермо Абаскаля в тот же день отправятся в гости к «Сочи».

источник: «Спорт-Экспресс»
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