Футболистов «Краснодара» мотивировали словами Заремы Салиховой перед игрой со «Спартаком»

Футболистам «Краснодара» перед матчем 7-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0) показывали слова Заремы Салиховой, супруги бывшего президента красно-белых Леонида Федуна, сообщает «Спорт-Экспресс».

Зарема через прессу заявляла, что «Спартак» «не заметит» «Краснодар».

«Краснодар» после победы над соперником набрал 17 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» остаётся на восьмом месте с десятью очками.

16 сентября краснодарский клуб сыграет на выезде против «Ахмата». Подопечные Гильермо Абаскаля в тот же день отправятся в гости к «Сочи».