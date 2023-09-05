ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В ЦСКА прокомментировали слухи о том, что Келлвен нарушил миграционное законодательство РФ

3 сентября он вышел на поле в матче против «Зенита», вероятно, не имея на руках рабочей визы.
05 сентября 2023 06:58
автор: Виталий Овсянников

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо дал комментарий на новости о том, что бразильский защитник ЦСКА Келлвен нарушил миграционное законодательство РФ, выйдя на поле в матче 7-го тура РПЛ против «Зенита».

Ранее сообщалось, что иностранцу практически невозможно в короткие сроки получить рабочую визу и разрешение на работу. Однако прилетевший из Бразилии в начале сентября Келлвин, уже спустя несколько дней провёл свой первый матч за ЦСКА.

«Там всё ок с точки зрения футбольного регламента и заявки, не стоит беспокоиться», — сообщил Брейдо в своём Telegram-канале.

источник: Telegram-канал Кирилла Брейдо
«Барселона» продлит контракт с Хави до 2026 года
Наставник возглавляет сине-гранатовых с ноября 2021 года.
05.09.2023 08:15
Футбол
автор: Александр Бойченко
Футболистов «Краснодара» мотивировали словами Заремы Салиховой перед игрой со «Спартаком»
Получилось как нельзя лучше.
05.09.2023 00:02
Футбол
автор: Максим Скороходов
Игрок «Краснодара» Кривцов отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны европейских клубов 
Ранее сообщалось, что «быки» отказались продавать хавбека в неназванную команду из Европы.
04.09.2023 23:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Акинфеев отдал арбитру Кукуяну награду за звание лучшего игрока матча ЦСКА — «Зенит»
Игра прошла 3 сентября.
04.09.2023 23:26
Футбол
автор: Максим Скороходов
Кержаков — о потасовке в игре с ЦСКА: Заболотный оттоптал пару моих пальцев
Дерби двух столиц завершилось со счётом 1:1.
04.09.2023 22:55
Футбол
автор: Александр Бойченко
Российский хавбек Мирзов прошёл медосмотр для перехода в «Нефтчи» 
Минувшим летом игрок покинул «Химки» в связи с истечением контракта.
04.09.2023 22:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.