В ЦСКА прокомментировали слухи о том, что Келлвен нарушил миграционное законодательство РФ

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо дал комментарий на новости о том, что бразильский защитник ЦСКА Келлвен нарушил миграционное законодательство РФ, выйдя на поле в матче 7-го тура РПЛ против «Зенита».

Ранее сообщалось, что иностранцу практически невозможно в короткие сроки получить рабочую визу и разрешение на работу. Однако прилетевший из Бразилии в начале сентября Келлвин, уже спустя несколько дней провёл свой первый матч за ЦСКА.

«Там всё ок с точки зрения футбольного регламента и заявки, не стоит беспокоиться», — сообщил Брейдо в своём Telegram-канале.