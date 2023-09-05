Илья Геркус: Дзюба – последняя суперзвезда российского футбола, но для «Локомотива» он проблема

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус ответил на вопрос, должны ли железнодорожники регламентировать медийную деятельность форварда Артёма Дзюбы.

«Ситуация необычная. Футболист такого статуса решает реализоваться как комедиант или звезда острых шоу, которые идеологически расходятся с теми ценностями бренда, которые строят железнодорожники.

Наверняка у «Локо» и Артёма есть расхождения по этому вопросу. Клуб предпочёл бы, чтобы Артём ходил на более традиционные шоу или вообще не ходил бы. При этом никто не может отрицать что Дзюба — суперзвезда. Вероятно, последняя суперзвезда нашего футбола. И как клубу управляться со спортсменом такого масштаба? Это проблема», — цитирует Геркуса «Россия 24».

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. Параллельно с экс-тренером ЦСКА Леонидом Слуцким он ведёт шоу «Ну так нельзя», принимал участие в «Большом шоу» Азамата Мусагалиева, снимается в рекламе.