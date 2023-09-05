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Кокорин может вернуться в кипрский «Арис»

Наверняка там Александру было бы спокойнее и комфортнее.
05 сентября 2023 08:30
автор: Тимур Пацюк

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин может вернуться в «Арис».

Как сообщает «Евро-Футбол.Ру», клуб из Кипра уже ведёт переговоры с 32-летним нападающим. За последние дни стороны достигли значительного прогресса в обсуждениях по условиям возможного сотрудничества.

Напомним, Кокорин перебрался в «Фиорентину» в январе 2021 года. «Фиалки» заплатила за него «Спартаку» 4,5 миллиона евро. Долгое время россиянин не мог пробиться в основу, даже перестал попадать в заявку на матчи, однако в прошлом сезоне футболист отправился в аренду.

В минувшем сезоне Кокорин помог «Арису» выиграть чемпионат Кипра. Александр провёл за клуб 30 матчей, забил 13 мячей и шесть раз ассистировал партнёрам.

В этом сезоне он отыграл 3 минуты за «Фиорентину» в матче квалификации Лиги конференций УЕФА с «Рапидом» (2:0).

источник: «Евро-футбол.ру»
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