Антони был исключён из сборной Бразилии из-за обвинений в домашнем насилии

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони был исключен из заявки бразильской национальной команды на матчи отборочного этапа ЧМ-2026 после обвинений в домашнем насилии.

Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-служба CBF.

«В связи с фактами, которые стали достоянием общественности в этот понедельник и касаются нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони, которые необходимо расследовать, а также в целях защиты предполагаемой жертвы, игрока, сборной Бразилии и CBF организация сообщает, что спортсмен выведен с состава сборной Бразилии», — говорится в заявлении Бразильской конфедерации футбола.

Ранее Габриэла Каваллин, бывшая девушка форварда «Манчестер Юнайтед» Антони, обвинила футболиста в домашнем насилии. Девушка написала заявление в полицию, представила доказательства и потребовала судебно-медицинской экспертизы. Также Каваллин настаивает, что нуждается в защите от Антони.

Освободившее место зайдет форвард «Арсенала» Габриэл Жезус. Сборная Бразилии проведет матчи против Боливии (9 сентября) и Перу (13 сентября).