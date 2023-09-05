ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Антони был исключён из сборной Бразилии из-за обвинений в домашнем насилии

Вместо него в команду вызван Габриэл Жезус.
Антони был исключён из сборной Бразилии из-за обвинений в домашнем насилии
05 сентября 2023 08:34
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони был исключен из заявки бразильской национальной команды на матчи отборочного этапа ЧМ-2026 после обвинений в домашнем насилии.

Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-служба CBF.

«В связи с фактами, которые стали достоянием общественности в этот понедельник и касаются нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони, которые необходимо расследовать, а также в целях защиты предполагаемой жертвы, игрока, сборной Бразилии и CBF организация сообщает, что спортсмен выведен с состава сборной Бразилии», — говорится в заявлении Бразильской конфедерации футбола.

Ранее Габриэла Каваллин, бывшая девушка форварда «Манчестер Юнайтед» Антони, обвинила футболиста в домашнем насилии. Девушка написала заявление в полицию, представила доказательства и потребовала судебно-медицинской экспертизы. Также Каваллин настаивает, что нуждается в защите от Антони.

Освободившее место зайдет форвард «Арсенала» Габриэл Жезус. Сборная Бразилии проведет матчи против Боливии (9 сентября) и Перу (13 сентября).

источник: Бразильская конфедерация футбола
Юрий Сёмин: Миранчука направили не в ту команду, он не подходит под стиль Гасперини
Куда лучше Алексей выступал в «Торино».
05.09.2023 09:50
Футбол
автор: Тимур Пацюк
«Арис» анонсировал возвращение Александра Кокорина
В прошлом сезоне российский форвард стал чемпионом Кипра.
05.09.2023 09:43
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Владислав Радимов: после такого забега Фернандесу нужно дать интервью и вылить всё, что на душе
Бразилец радовался за «Зенит» так, как будто не было 10 лет в ЦСКА.
05.09.2023 09:28
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Роналду не обменял бы пять побед в Лиге чемпионов на Кубок мира
Его ответ проверили на детекторе лжи.
05.09.2023 09:23
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Неймар назвал главную футбольную мечту в карьере
Бразилец выступает за саудовский клуб «Аль-Хиляль».
05.09.2023 09:11
Футбол
автор: Александр Бойченко
Виталий Дьяков: в этом сезоне «Ростов» будет в середине турнирной таблицы, а не бороться за медали
Дела у жёлто-синих идут не лучшим образом.
05.09.2023 09:07
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Рауль Рианчо оценил перспективу возвращения Черчесова в «Спартак»
Прошлым клубом специалиста был «Ференцварош»
05.09.2023 09:05
Футбол
автор: Александр Бойченко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.