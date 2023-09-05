Николай Наумов: «Зенит» перемалывает россиян, как кашалот, а потом всё ненужное выплёвывает

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о талантливых российских футболистах, которые не получают должной игровой практики после того, как их покупает «Зенит».

«Нашим футболистам всё реже удаётся выиграть конкуренцию в «Зените». Бакаев, Ерохин, Сутормин, Мостовой... «Зенит», к сожалению, перемалывает таких ребят, как кашалот, заглатывает, а потом всё ненужное выплёвывает.

Не понимаю, зачем выдернули Адамова из «Урала». В результате футболисты теряют навыки, тонус, и несколько лет из их игровой практики просто выпадает», - цитирует Наумова «Евро-Футбол.Ру».

Также бывший глава «Локомотива» отметил, что в условиях отстранения от европейского футбола клубы РПЛ должны больше внимания уделить внутренним резервам, а не покупать легионеров.