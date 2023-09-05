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Рауль Рианчо оценил перспективу возвращения Черчесова в «Спартак»

Прошлым клубом специалиста был «Ференцварош»
05 сентября 2023 09:05
автор: Александр Бойченко

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о возможном возвращении Станислава Черчесова в стан красно-белых.

«Не знаю, сможет ли Черчесов добиться успеха со «Спартаком», если возглавит команду в этом сезоне. Но Черчесов — топ-тренер для РПЛ, в Европе он показывал хорошие результаты. Однако нужно понимать, что футбол находится в постоянном развитии», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, Черчесов уже тренировал «Спартак» с 2007 по 2008 годы. Специалист привел команду к серебряным медалям сезона 2007 года.

Прошлой командой наставника был венгерский «Ференцварош», с которым он дважды стал чемпионом страны (2021/22, 2022/23).

источник: «РБ-Спорт»
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