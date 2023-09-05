Виталий Дьяков: в этом сезоне «Ростов» будет в середине турнирной таблицы, а не бороться за медали

Экс-защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался о причинах неудачного старта жёлто-синих в нынешнем сезоне РПЛ.

«У «Ростова» много молодых пацанов, поэтому команде свойственна нестабильность. В том году у ростовчан пошло с самого начала, уверенности прибавилось по ходу сезона, смазали лишь концовку. А в этом розыгрыше РПЛ всё сразу не заладилось.

Думаю, в этом году они не будут бороться за медали. Суперрезультата не стоит ждать, команда закончит сезон в середине таблицы», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

Напомним, в минувшем розыгрыше РПЛ «Ростов» до последнего тура претендовал на серебро, но в итоге довольствовался лишь четвёртым местом. Сейчас команда располагается на 11-й строчке, набрав 7 очков за 7 туров.