Неймар назвал главную футбольную мечту в карьере

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар заявил, что победа на чемпионате мира со сборной Бразилией является его главной футбольной мечтой.

«Конечно, я надеюсь, что однажды смогу осуществить самую большую мечту и выиграть чемпионат мира, это очевидно. Но иногда не получается. В Бразилии есть топ-кумир, один из важнейших футболистов в истории страны. Это Зико, и у него нет победы на чемпионате мира. И это не определяет его качества и дар, который у него был. Ко мне эти слова тоже подходят», – приводит слова Неймара Globo Esporte.

Напомним, в летнее трансферное окно Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» за 90 миллионов евро.

Неймар выступал за «ПСЖ» с августа 2017 года. Всего за парижскую команду он провел 173 матча, отличился 118 забитыми мячами и отдал 77 результативных передач. Он является пятикратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем Кубка страны.