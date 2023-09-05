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Владислав Радимов: после такого забега Фернандесу нужно дать интервью и вылить всё, что на душе

Бразилец радовался за «Зенит» так, как будто не было 10 лет в ЦСКА.
05 сентября 2023 09:28
автор: Тимур Пацюк

Экс-игрок сборной России Владислав Радимов высказался о поведении защитника «Зенита» Марио Фернандеса.

Бразилец бурно отпраздновал гол своей команды в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА, став единственным игроком, пробежавшим от скамейки запасных к угловому флажку. Ранее Фернандес 10 лет защищал красно-синие цвета.

«Кажется, этот забег, и слова про то, что Фернандес болел за «Зенит» в матче Суперкубка — посыл к руководству клуба, на которое у Марио есть какая-то обида. Тут было бы правильно просто сесть и дать откровенное интервью, вылить всеё, что у него на душе», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Добавим, что за ЦСКА Фернандес отыграл 329 матчей, забил 11 мячей и отдал 47 голевых передач.

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