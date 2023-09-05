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«Арис» анонсировал возвращение Александра Кокорина

В прошлом сезоне российский форвард стал чемпионом Кипра.
«Арис» анонсировал возвращение Александра Кокорина
05 сентября 2023 09:43
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ФК «Арис»

Сегодня, 5 сентября, официальный Telegram-канал кипрского клуба «Арис» сделал анонс возвращения Александра Кокорина в состав команды.

Права на российского нападающего по-прежнему будут принадлежать итальянской «Фиорентине».

Напомним, Кокорин перешёл в клуб Серии А в январе 2021 года. «Фиалки» заплатила за него «Спартаку» 4,5 миллиона евро. Долгое время россиянин не мог пробиться в основу, даже перестал попадать в заявку на матчи, однако в прошлом сезоне футболист отправился в аренду.

В минувшем сезоне Кокорин помог «Арису» выиграть чемпионат Кипра. Александр провёл за клуб 30 матчей, забил 13 мячей и шесть раз ассистировал партнёрам.

В этом сезоне он отыграл 3 минуты за «Фиорентину» в матче квалификации Лиги конференций УЕФА с «Рапидом» (2:0).

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