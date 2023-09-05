Юрий Сёмин: Миранчука направили не в ту команду, он не подходит под стиль Гасперини

Легендарный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о проблемах российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Сейчас Лёше нужно много работать, каждый день стараться добиваться места в стартовом составе. Считаю, что изначально группа руководителей направила Алексея не в ту команду, где играют в его футбол. Он не подходит под стиль Гасперини. Вот и всё», — цитируют Сёмина «Известия».

Алексей является воспитанником «Локомотива». В сентябре 2020 года он за € 14,5 млн перебрался в «Аталанту». Несмотря на успешные действия в отводимые ему минуты, Миранчук так и не стал игроком основы.

Летом 2022 года главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини согласился отпустить полузащитника в аренду в «Торино». В 31 матче за «быков» россиянин забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.