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РФС объявил о проведении матча памяти Ильи Цымбаларя

Встреча состоится 9 сентября.
05 сентября 2023 09:55
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 5 сентября, Российский футбольный союз (РФС) официально подтвердил проведение матча памяти Ильи Цымбаларя, в котором легенды «Спартака» сыграют против Сборной мира.

«Игра в рамках Лиги Легенд пройдёт 9 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало – в 19:00. На поле выйдут кумиры миллионов болельщиков Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Роман Павлюченко и многие другие легенды. Соперниками красно-белых станут звёзды футбола, в разное время выступавшие в чемпионатах России по футболу. Место на тренерском мостике «Спартака» займут Олег Романцев и Станислав Черчесов, сборную мира возглавит кумир спартаковской торсиды Массимо Каррера», — сказано в заявлении РФС.

Напомним, Илья Цымбаларь выступал за московский «Спартак» с 1993 по 1999 год. В составе команды он шесть раз становился чемпионом России.

источник: РФС
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