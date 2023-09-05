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Новичок ЦСКА Давила: «Россия – необъятная, безопасная страна»

Чилиец перебрался в стан армейцев в летнее трансферное окно.
05 сентября 2023 10:04
автор: Александр Бойченко

Чилийский нападающий московского ЦСКА Виктор Давила поделился впечатлениями о жизни в России после перехода в стан красно-синих.

«Что я знал о России до переезда? Первое, о чем узнал, что тут прошел чемпионат мира-2018. Понимаю, что Россия – огромная страна, здесь замечательные и красивые города, хорошая культура, замечательные люди, которые ее исповедуют.

Россия – необъятная, безопасная страна, в которой комфортные города для жизни. Мне очень комфортно в этой стране! Это хорошая страна», – сказал Давила РБ-Спорт.

Напомним, Давила перешел в ЦСКА из мексиканского «Леона» за 5 миллионов евро, подписав контракт на 4 года.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард три матча за армейцев, однако пока не смог отметиться результативными действиями.

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