Ловчев выразил уверенность, что «Зенит» станет чемпионом России в шестой раз подряд

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о центральном матче 7-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом». Команды поделили очки со счетом 1:1.

«Одна команда очень хотела не проиграть, а вторая просто сильнее. «Зенит» явно был выбит из колеи после первого гола в матче, но было видно, что Питер отыграется рано или поздно.

Сейчас уже могу сказать, что «Зенит» станет чемпионом. У команды сильнейший в лиге основной состав, сильнейший запас. Команда создаёт моменты в атаке, что рано или поздно выливается в голы», – написал Ловчев в своем Телеграм-канале.

Напомним, в последние пять сезонов «Зенит» неизменно финишировал в чемпионате на первом месте.

После семи туров сине-бело-голубые идут на четвертом месте с 14 очками. В следующем матче подопечные Сергея Семака сыграют в гостях с «Рубином» 17 сентября.