ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Защитник «Зенита» Круговой рассказал, чем закончится матч против «Краснодара»

Команды проведут игру 11 ноября.
05 сентября 2023 11:14
автор: Александр Бойченко

Защитник «Зенита» Данил Круговой оценил первые семь туров чемпионата России в исполнении сине-бело-голубых.

«Думаю, что мы могли гораздо лучше сыграть в этих семи прошедших турах. Потеряли много очков там, где не должны были этого делать. Сейчас нам будет уже сложнее. «Краснодар» набрал очень хорошую форму и уходит в небольшой отрыв. Скоро у нас будет с ними очная встреча, в которой мы обязательно одержим победу. Я уверен, что «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне!» – сказал Круговой «Чемпионату».

Напомним, в последние пять сезонов «Зенит» неизменно финишировал в чемпионате на первом месте.

После семи туров сине-бело-голубые идут на четвертом месте с 14 очками. В следующем матче подопечные Сергея Семака сыграют в гостях с «Рубином» 17 сентября.

источник: Чемпионат.com
Тренер женской сборной Испании будет уволен после победного ЧМ из-за скандала Рубиалеса
Причина в том, что он поддерживает отстранённого главу RFEF.
05.09.2023 11:06
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Ловчев выразил уверенность, что «Зенит» станет чемпионом России в шестой раз подряд
Сине-бело-голубые продолжают демонстрировать яркую игру.
05.09.2023 10:11
Футбол
автор: Александр Бойченко
Новичок ЦСКА Давила: «Россия – необъятная, безопасная страна»
Чилиец перебрался в стан армейцев в летнее трансферное окно.
05.09.2023 10:04
Футбол
автор: Александр Бойченко
РФС объявил о проведении матча памяти Ильи Цымбаларя
Встреча состоится 9 сентября.
05.09.2023 09:55
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Юрий Сёмин: Миранчука направили не в ту команду, он не подходит под стиль Гасперини
Куда лучше Алексей выступал в «Торино».
05.09.2023 09:50
Футбол
автор: Тимур Пацюк
«Арис» анонсировал возвращение Александра Кокорина
«Арис» анонсировал возвращение Александра Кокорина
В прошлом сезоне российский форвард стал чемпионом Кипра.
05.09.2023 09:43
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.