Защитник «Зенита» Круговой рассказал, чем закончится матч против «Краснодара»

Защитник «Зенита» Данил Круговой оценил первые семь туров чемпионата России в исполнении сине-бело-голубых.

«Думаю, что мы могли гораздо лучше сыграть в этих семи прошедших турах. Потеряли много очков там, где не должны были этого делать. Сейчас нам будет уже сложнее. «Краснодар» набрал очень хорошую форму и уходит в небольшой отрыв. Скоро у нас будет с ними очная встреча, в которой мы обязательно одержим победу. Я уверен, что «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне!» – сказал Круговой «Чемпионату».

Напомним, в последние пять сезонов «Зенит» неизменно финишировал в чемпионате на первом месте.

После семи туров сине-бело-голубые идут на четвертом месте с 14 очками. В следующем матче подопечные Сергея Семака сыграют в гостях с «Рубином» 17 сентября.