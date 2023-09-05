«Что они выиграли? Пенальти, отбитый Акинфеевым?». Крикунов – о российском футболе

Заслуженный тренер России и советский хоккеист Владимир Крикунов считает, что футбольная национальная сборная в отличие от хоккейной не может похвастаться серьезными достижениями на международной арене.

«Россия — хоккейная страна? Конечно. Только хоккейная. Пусть в футбол играют больше, как и по всему миру. Но что наш футбол выиграл? Один пенальти, который наш вратарь Акинфеев отбил ногой? Когда это было? А говорят до сих пор», — цитирует Крикунова издание «Спорт-экспресс».

Напомним, в 1/8 финала ЧМ-2018 сборная России одержала победу над Испанией в серии пенальти. Решающий удар голкипер Игорь Акинфеев отбил ногой.