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«Что они выиграли? Пенальти, отбитый Акинфеевым?». Крикунов – о российском футболе

Мнение заслуженного тренера России.
05 сентября 2023 11:35
автор: Виталий Овсянников

Заслуженный тренер России и советский хоккеист Владимир Крикунов считает, что футбольная национальная сборная в отличие от хоккейной не может похвастаться серьезными достижениями на международной арене.

«Россия — хоккейная страна? Конечно. Только хоккейная. Пусть в футбол играют больше, как и по всему миру. Но что наш футбол выиграл? Один пенальти, который наш вратарь Акинфеев отбил ногой? Когда это было? А говорят до сих пор», — цитирует Крикунова издание «Спорт-экспресс».

Напомним, в 1/8 финала ЧМ-2018 сборная России одержала победу над Испанией в серии пенальти. Решающий удар голкипер Игорь Акинфеев отбил ногой.

источник: «Спорт-Экспресс»
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